Gustavo Melella acuerda con el CFI nuevo esquema para las Pymes

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(OPI TdF) – El Ejecutivo provincial suscribió nuevos pactos con el Consejo Federal de Inversiones para modificar el esquema de compras. El plan inyecta fondos nacionales a contratistas locales vinculados a la acuicultura y los hidrocarburos.

El gobernador Gustavo Melella firmó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la adhesión de Tierra del Fuego al Programa de Desarrollo de Proveedores. El mandatario selló el pacto principal junto a Ignacio Lamothe, actual titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La medida oficial busca sustituir proveedores externos e inyectar capital en el mercado interno fueguino.

La administración provincial rubricó además dos convenios específicos con estructuras corporativas que el Gobierno denomina empresas núcleo. El Ejecutivo acordó con el grupo privado Newsan la creación de una red de proveedores locales orientada exclusivamente al sector acuícola. Miguel Glikman, director y socio de la firma Newsan Food, avaló este documento con su rúbrica.

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El segundo trato comercial incorpora al esquema a Terra Ignis Energía SA, una compañía de capitales estatales provinciales. El presidente de la firma pública, Maximiliano D’Alessio, firmó el pacto para traccionar a los contratistas del sector hidrocarburífero. De acuerdo a la información oficial analizada, esta entidad estatal debuta como integradora de un proyecto financiero de esta magnitud.

El mecanismo de gestión direcciona recursos hacia las MiPyMEs a través de dos ejes operativos. El primero comprende asesoramiento técnico y financiero para garantizar a los empresarios el acceso a herramientas bancarias, garantías y al mercado de capitales. El segundo bloque establece un sistema de crédito productivo directo.

El CFI bajará los fondos específicos mediante el Fondo Federal de Inversiones. Los prestatarios accederán a estos montos a través de la Línea Triple Impacto. Las autoridades prometen aplicar tasas de interés competitivas para traccionar la participación privada local y evitar la dependencia foránea.

El modelo económico ubica a Newsan y Terra Ignis como las receptoras iniciales de la demanda. Estas dos compañías definirán las necesidades operativas. Luego, el Estado capacitará y financiará a las firmas locales para cubrir esos requerimientos exactos, reemplazando los insumos y servicios que hoy las empresas adquieren fuera de la provincia.

La ejecución del programa y el manejo del dinero obligan a conformar un Comité Técnico paritario. Funcionarios de la Provincia y delegados del CFI integrarán esta mesa de control. Este grupo asume la potestad de seleccionar a las firmas proveedoras beneficiarias y supervisar el avance de las cuentas.

El contrato general fija un vencimiento inicial del programa para el 31 de diciembre de 2026. Las cláusulas legales habilitan una renovación automática anual del convenio. La administración fueguina justifica la medida como un intento de apuntalar la matriz productiva provincial y sostener los puestos de trabajo mediante el direccionamiento de los fondos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)