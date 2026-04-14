Hallan a un hombre muerto en Puerto Madryn y detuvieron a dos personas

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(OPI Chubut) – La policía de Chubut encontró a un hombre sin vida en una vivienda de Puerto Madryn tras un llamado que alertó una situación violenta el domingo por la noche.

Se trata de Oscar Limonao de 50 años, cuyo cuerpo sin vida se encontró en una habitación contigua a otro hombre que estaba durmiendo en estado de ebriedad.

El homicidio habría ocurrido tras una reunión de amigos y hubo una pelea donde Limonao presentaba un corte en la cabeza.

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El presunto autor del hecho fue detenido y en el procedimiento se encontraron numerosas botellas vacías de bebidas alcohólicas.

Tras las primeras investigaciones se detuvo a otro sujeto sospechado de haber participado de la agresión de Limonao.

Los detenidos serán sometidos a la audiencia de control de detención donde se tratará de dilucidar cómo se produjo la muerte en la vivienda. (Agencia OPI Chubut)