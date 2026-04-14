Pedido de juicio político contra el Jefe de Gabinete

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La cúpula opositora en la Cámara Alta traslada a los diputados la responsabilidad de ejecutar el proceso disciplinario. La presión parlamentaria transcurre en simultáneo a las negociaciones internas del peronismo para definir las candidaturas del próximo recambio presidencial.

El crecimiento patrimonial acelerado del funcionario desató la exigencia formal para apartarlo de la administración nacional. El escándalo mediático y judicial por la fortuna acumulada en dos años de gestión acorrala al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante una entrevista en el programa radial Contando los Días, conducido por Luisa Valmaggia en Radio Splendid AM 990, el Jefe del interbloque Popular en el Senado, José Mayans, reclamó que la Cámara de Diputados analice la apertura del juicio político. El legislador formoseño justificó la maniobra al advertir que la Constitución impone a los diputados la tarea de formular la acusación para que luego el Senado concrete el juzgamiento.

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La declaración pública expone una carencia técnica. El planteo del Senador omite detallar los montos exactos de los bienes no declarados por el funcionario y elude precisar las cifras que investiga la Justicia Federal.

El conflicto institucional por las cuentas de la Jefatura de Gabinete coincide con la planificación territorial para las elecciones del 2027. Mayans objetó la falta de una plataforma unificada en la oposición y demandó consolidar un acuerdo programático que defina el qué y el cómo de la próxima campaña.

La lista de dirigentes con aspiraciones de encabezar el Ejecutivo nacional, según el legislador del bloque Justicialista, incluye al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al Mandatario de San Juan, Sergio Uñac, y al Ex Ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa. (Agencia OPI Santa Cruz)