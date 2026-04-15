AMET anunció paro de 48 horas de docentes de escuelas técnicas

- Publicidad -

La Asociación Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) anunció un paro de 48 horas para el miércoles 15 y jueves 16 de abril en reclamo de la apertura de paritarias salariales y ante “la falta de respuestas del gobierno provincial”.

Así lo confirmó el secretario general de AMET Santa Cruz, Gustavo Basiglio quien sostuvo que “pasamos de reuniones semanales a encuentros cada quince días, sin temario claro y sin propuestas concretas. Esto nos obliga a tomar medidas”.

El dirigente añadió que los docentes de educación técnica adoptaron la decisión “ante la ausencia total de convocatoria a paritarias salariales y la falta de avances en reclamos laborales urgentes”.

- Publicidad -

“Hoy estamos empatados con la inflación y en breve vamos a quedar por debajo. El salario está congelado mientras todo aumenta” sostuvo Basiglio sobre el proceso de recuperación del salario docente.

“Tenemos escuelas que funcionan al 30 por ciento. Hay edificios con problemas básicos sin resolver. No se atienden ni las cuestiones elementales”, denunciaron. (Agencia OPI Santa Cruz)