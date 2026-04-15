Murió Javier Castro, secretario general de AOMA Santa Cruz

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La Asociación Obrera Minera Argentina de Santa Cruz informó este martes la muerte del secretario general Javier Castro, tras cursar una enfermedad muy grave durante los últimos años.

Castro falleció durante la madrugada del martes 14 de abril y destacaron desde la asociación gremial que el dirigente encabezaba un gremio con 6.800 afiliados.

En marzo, el dirigente minero había sido reelecto por sexta vez con el 73% de los votos.

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“El sindicato lamenta profundamente informar el fallecimiento de nuestro secretario general”, expresaron desde la organización quienes destacaron “su compromiso, su lucha y su forma de estar siempre cerca de cada compañero y compañera dejarán una huella imborrable”.

Castro ingresó en 1998 como operario del yacimiento Cerro Vanguardia, en cercanías de Puerto San Julián.

En las elecciones de 2023, se presentó como candidato a vicegobernador por Unión por la Patria, en fórmula que encabezó Pablo Grasso para la gobernación. (Agencia OPI Santa Cruz)