Un informe señala que los alimentos subieron un 2,4% en marzo

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(OPI TdF) – Un informe de la Fundación Innovación Fueguina (FINNOVA) señala que la canasta básica en Tierra del Fuego registró una variación promedio del 2,4% en el rubro de alimentos y bebidas.

En detalle reveló que las frutas y las verduras encabezaron los aumentos del mes, mientras que algunos productos de almacén mostraron leves bajas en las góndolas locales.

Según el estudio de la variación de precios señala que las frutas lideraron la tabla con una suba del 5,2%, seguidas por las verduras, tubérculos y legumbres que aumentaron un 3,2%.

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La entidad monitorea la evolución de los precios en el distrito y dar cuenta del impacto en determinados rubros como las carnes y derivados, que subieron un 3,1%, y en los lácteos con un 2,1% de incremento mensual. (Agencia OPI Tierra del Fuego)