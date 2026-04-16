SUTEF inicia un acampe frente a la Legislatura fueguina

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(OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó que iniciará un acampe frente a la Legislatura Provincial en Ushuaia ante la falta de avances en las negociaciones paritarias.

La medida es parte del conflicto que se planteó desde el gremio docente al no encontrar respuestas a los reclamos planteados al gobierno que conduce Gustavo Melella.

El SUTEF además señaló que el 20 de abril habrá un nuevo paro de actividades para solicitar “una recomposición salarial urgente y por la sanción de una Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo”.

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Al acampe seguirán con un esquema de medidas de fuerza y desobligaciones en distintos niveles educativos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)