Fiscalía de Santiago del Estero solicitó la detención de Claudio Tapia por lavado

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La detención e indagatoria de Claudio Tapia y Pablo Toviggino encabeza el pedido realizado por el fiscal federal Pedro Simón en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. El expediente, iniciado en diciembre de 2025 en la provincia de Santiago del Estero, apunta a una estructura dedicada al desvío de fondos de la entidad madre del fútbol argentino hacia sociedades sin actividad comercial real en Estados Unidos.

Asociación ilícita agravada y lavado de activos son las figuras legales que sostiene la fiscalía para solicitar, además de las capturas, la inhibición general de bienes de ambos directivos y una serie de allanamientos y peritajes contables.

El entramado bajo sospecha incluye a 24 personas del círculo íntimo de los dirigentes. Entre los principales señalados aparecen:

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Luciano Pantano : Monotributista y propietario de una quinta en la provincia de Buenos Aires que es objeto de investigación.

: Monotributista y propietario de una quinta en la provincia de que es objeto de investigación. Ana Conte : Madre de Pantano y jubilada, también vinculada a la titularidad de bienes sospechosos.

: Madre de y jubilada, también vinculada a la titularidad de bienes sospechosos. Empresas recaudadoras: Firmas contratadas por la AFA para percibir ingresos en el exterior que habrían girado los montos a firmas radicadas en EE.UU. que carecen de empleados y antecedentes comerciales.

La investigación puso el foco en el patrimonio detectado en Santiago del Estero, tierra natal de Pablo Toviggino. Según los datos que constan en el expediente judicial, existen 35 propiedades en dicha jurisdicción a nombre de sociedades integradas por personas del entorno directo del tesorero de la AFA.

El juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz, es quien tiene ahora la responsabilidad de resolver los planteos de la fiscalía y determinar si hace lugar a las órdenes de detención. El esquema investigado por Simón expone un contraste directo entre los ingresos formales de la Asociación del Fútbol Argentino y el destino final de las divisas que nunca habrían ingresado a las arcas oficiales, terminando en activos inmobiliarios y cuentas offshore. (Agencia OPI Santa Cruz)