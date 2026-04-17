Municipales de Río Turbio definieron paro por tiempo indeterminado 

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Los trabajadores municipales de Río Turbio definieron este jueves un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales y ante la falta de convocatoria del Departamento Ejecutivo Municipal.

La decisión se tomó en asamblea gremial y señalaron que exigirán un incremento del 60% en un lapso de dos meses.

Los trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) definieron las medidas de fuerza y movilizaron por la ciudad hasta el Concejo Deliberante, donde realizaron una protesta y presentaron una nota para dar cuenta del reclamo.

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En el planteo requirieron el acompañamiento institucional “al reclamo salarial del 60%, entendiendo que se trata de una demanda urgente frente al contexto económico actual”. (Agencia OPI Santa Cruz)