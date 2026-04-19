Buscan reformar el Instituto de Vivienda para dar respuestas a crisis habitacional

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(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego buscará modificar la ley que rige la organización del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) para dar respuestas habitacionales en la provincia ante la crisis de la construcción de obra pública y la carencia de fondos destinados a planes de vivienda.

La modificación de la ley de creación será para “incorporar nuevas herramientas y generar soluciones habitacionales ante la falta de financiamiento y la creciente demanda”.

La presidenta del instituto, Laura Montes señaló que la iniciativa busca modificar una norma del año 1992.

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“El enfoque institucional siempre estuvo centrado en la construcción de la vivienda. Hoy también somos agentes del hábitat en general” aseguró Montes y sostuvo que la intención será poder asociarse con privados, usar tierras fiscales como parte de pago o implementar sistemas como leasing o fideicomisos.

El organismo busca aplicar esquemas más flexibles y segmentados, adaptados a cada situación y actualmente, hay unas 4.000 personas con demanda activa de soluciones habitacionales.

Montes recordó que la paralización de la obra pública se debió a la falta de financiamiento y añadió que en “2023 había más de 2.300 viviendas proyectadas con fondos nacionales que finalmente se interrumpieron”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)