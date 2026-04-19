Buscan reformar el Instituto de Vivienda para dar respuestas a crisis habitacional

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego buscará modificar la ley que rige la organización del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) para dar respuestas habitacionales en la provincia ante la crisis de la construcción de obra pública y la carencia de fondos destinados a planes de vivienda.
La modificación de la ley de creación será para “incorporar nuevas herramientas y generar soluciones habitacionales ante la falta de financiamiento y la creciente demanda”.
La presidenta del instituto, Laura Montes señaló que la iniciativa busca modificar una norma del año 1992.
“El enfoque institucional siempre estuvo centrado en la construcción de la vivienda. Hoy también somos agentes del hábitat en general” aseguró Montes y sostuvo que la intención será poder asociarse con privados, usar tierras fiscales como parte de pago o implementar sistemas como leasing o fideicomisos.
El organismo busca aplicar esquemas más flexibles y segmentados, adaptados a cada situación y actualmente, hay unas 4.000 personas con demanda activa de soluciones habitacionales.
Montes recordó que la paralización de la obra pública se debió a la falta de financiamiento y añadió que en “2023 había más de 2.300 viviendas proyectadas con fondos nacionales que finalmente se interrumpieron”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)