Buenos Aires concentra el 34,3% de la caída del empleo nacional

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Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la tasa de desocupación en la provincia de Buenos Aires (PBA) escaló al 9,5%. El dato oficial confirma la destrucción de 96.243 puestos de trabajo registrados en el distrito desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, evidenciando un recorte estructural sobre el territorio que alberga al 38% de la población del país.

Un total de 17.569.053 personas habitan el suelo bonaerense, epicentro del ajuste económico nacional. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el deterioro de los indicadores socioeconómicos se aceleró respecto a los niveles de noviembre de 2023. La desocupación actual del 9,5% no solo supera el 7,5% del promedio nacional, sino que también se ubica por encima del 7,4% registrado en la provincia hace dos años.

La degradación del mercado laboral presenta las siguientes métricas:

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La búsqueda de un segundo empleo alcanza al 16,5% de los ocupados por insuficiencia de ingresos.

de los ocupados por insuficiencia de ingresos. La tasa de actividad y la tasa de empleo disminuyeron de forma simultánea.

El desaliento laboral explica la salida de una parte de la población de la fuerza de trabajo activa.

En los despachos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) los registros contables ratifican la sangría. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó un 2,85% en todo el país. Esta retracción significó la pérdida de 280.833 puestos totales, de los cuales el 34,3% corresponden exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

El segmento joven, compuesto por personas de entre 14 y 29 años, absorbió el mayor impacto del desempleo. Al finalizar 2025, la desocupación golpeó al 16,8% de las mujeres jóvenes y al 16,2% de los varones. Estos niveles representan incrementos de 3,4 y 4,7 puntos porcentuales respectivamente desde el cambio de mandato presidencial.

La caída de la inversión en sectores tradicionales y la eliminación de subsidios estatales empujaron la informalidad por encima del 40%, según los registros del INDEC. En este escenario, la economía de plataformas opera como un contenedor precario que oculta la falta de seguridad social y la inestabilidad de los ingresos de quienes no acceden al empleo formal.

Respecto a la evolución salarial, el poder adquisitivo muestra un estancamiento frente a la inflación acumulada:

El salario real promedio en el Gran Buenos Aires ( GBA ) creció apenas un 2,3% entre finales de 2023 y 2025 .

( ) creció apenas un entre finales de y . El resto de la PBA registró una mejora real del 4% , mientras el promedio nacional fue del 3,05% .

registró una mejora real del , mientras el promedio nacional fue del . En 2024 hubo una suba del 2,5%, pero la caída del 0,17% en 2025 neutralizó el avance.

Si se aplica el IPC 2017/2018 que el INDEC mantuvo bajo reserva, la pérdida del poder adquisitivo del salario real en el GBA se ubica 8 p.p. por debajo de los niveles de noviembre de 2023. La retracción de la demanda interna y el recorte del gasto público golpearon con mayor dureza al cordón industrial bonaerense.

El ajuste también alcanzó a los 2,8 millones de jubilados que residen en la provincia, quienes representan el 40% del padrón nacional. El haber medio en el distrito se ubicó en $541.901 al cierre de 2025. Esta cifra no solo se posiciona por debajo del promedio nacional de $602.274, sino que no logra cubrir el equivalente a dos salarios mínimos. (Agencia OPI Santa Cruz)