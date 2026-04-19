La provincia asume la operación directa tras la retirada de YPF

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(OPI TdF) – La titular de la cartera energética justificó el desembarco del Estado en el negocio petrolero. El gobierno provincial intenta cubrir el vacío operativo dejado por las empresas nacionales y asegurar la provisión de gas para los sectores no conectados a la red de distribución.

La Ministra de Energía, Gabriela Castillo, oficializó la alianza operativa entre la firma estatal Terra Ignis Energía SA y la empresa privada Velitec SA para explotar de forma directa los pozos hidrocarburíferos ubicados en Tierra del Fuego. La funcionaria justificó esta medida como una respuesta institucional del Ejecutivo ante la retirada de la operadora nacional YPF, evento que ocurrió hace exactamente un año y medio.

Castillo recordó las condiciones exactas de aquella salida empresaria. La petrolera estatal abandonó Tierra del Fuego mediante el mismo procedimiento de repliegue que aplicó en otras provincias de la región patagónica. Ante el riesgo de paralización productiva, la administración fueguina activó a Terra Ignis Energía SA para tomar el control material de los recursos del subsuelo.

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La ministra trazó una línea divisoria sobre el manejo histórico del petróleo fueguino. Según sus declaraciones, las administraciones anteriores limitaban el rol del Estado a la simple extensión de concesiones para los privados. La nueva política busca alterar ese esquema para que la provincia ejerza una administración directa sobre la extracción.

El cambio de estrategia responde a un déficit energético con impacto social directo. La funcionaria detalló que 6.000 familias radicadas en Tierra del Fuego dependen exclusivamente del gas envasado para la calefacción y subsistencia diaria. Hoy, el Estado provincial compra y traslada ese insumo desde Bahía Blanca debido a los volúmenes insuficientes de la producción interna local.

La funcionaria cuestionó la dependencia extrema frente a los proveedores privados para resolver necesidades energéticas básicas. “No tengo que preguntarle a una empresa si me quiere vender sopa para producir gas envasado”, graficó Castillo. La funcionaria detalló la necesidad de eliminar intermediarios para garantizar el abastecimiento con materia prima extraída en la propia isla.

La alianza conformada proyecta un crecimiento productivo concentrado geográficamente en la zona norte de la provincia. La ministra finalizó su intervención invitando a los actores del sector a conformar un esquema de trabajo conjunto para sostener la actividad de las áreas petroleras transferidas al control estatal. (Agencia OPI Tierra del Fuego)