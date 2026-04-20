Continúa el reclamo por los ataques de jaurías al ganado en la provincia

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(OPI TdF) – La presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucía Apolinaire reiteró el reclamo de políticas públicas para erradicar las jaurías que acechan los campos y matan el ganado ovino en cercanías de las ciudades fueguinas.

La dirigente rural afirmó que “la presencia de perros asilvestrados en zonas rurales de Tierra del Fuego llegó a un punto crítico y ya representa una amenaza creciente para la producción, la fauna y la seguridad general”.

Apolinaire indicó que además de los ataques a la ganadería ovina se “registran lesiones y muertes de bovinos, caballos, llamas e incluso de animales silvestres como los guanacos”.

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Insistió que las jaurías son un fenómeno de “origen urbano ante la falta de tenencia responsable en las ciudades. Estos animales dejan de depender del contacto humano y forman grupos cada vez más numerosos”.

“Hay registros obtenidos por cámaras en los que se observan jaurías de 12, 15 o más ejemplares desplazándose juntas” alertó.

Desde la Asociación Rural se encuentran participando de la comisión de seguimiento de la ley de manejo de poblaciones caninas, junto a organismos estatales, sanitarios y científicos, pero consideró que eso por sí solo no alcanza.

La dirigente añadió que la presencia de perros asilvestrados daña el ganado y afecta “la biodiversidad, el turismo y la seguridad de quienes transitan por zonas rurales”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)