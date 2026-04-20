Continúa el reclamo por los ataques de jaurías al ganado en la provincia

(OPI TdF) – La presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucía Apolinaire reiteró el reclamo de políticas públicas para erradicar las jaurías que acechan los campos y matan el ganado ovino en cercanías de las ciudades fueguinas.
La dirigente rural afirmó que “la presencia de perros asilvestrados en zonas rurales de Tierra del Fuego llegó a un punto crítico y ya representa una amenaza creciente para la producción, la fauna y la seguridad general”.
Apolinaire indicó que además de los ataques a la ganadería ovina se “registran lesiones y muertes de bovinos, caballos, llamas e incluso de animales silvestres como los guanacos”.
Insistió que las jaurías son un fenómeno de “origen urbano ante la falta de tenencia responsable en las ciudades. Estos animales dejan de depender del contacto humano y forman grupos cada vez más numerosos”.
“Hay registros obtenidos por cámaras en los que se observan jaurías de 12, 15 o más ejemplares desplazándose juntas” alertó.
Desde la Asociación Rural se encuentran participando de la comisión de seguimiento de la ley de manejo de poblaciones caninas, junto a organismos estatales, sanitarios y científicos, pero consideró que eso por sí solo no alcanza.
La dirigente añadió que la presencia de perros asilvestrados daña el ganado y afecta “la biodiversidad, el turismo y la seguridad de quienes transitan por zonas rurales”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)