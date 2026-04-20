Proponen que se impulse el trekking en la Península de Magallanes

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Un grupo de guías de Montaña propusieron ante el Consejo Provincial de Turismo que se impulse el trekking en la zona de Península de Magallanes con el objeto de diversificar la oferta turística en El Calafate y zonas aledañas.

La intención es avanzar en opciones de senderismo en la zona sur del Parque Nacional Los Glaciares, especialmente en el área de Península de Magallanes.

El delegado en El Calafate de la Asociación de Guías de Montaña de El Chaltén, Walter Lucas participó del encuentro impulsado por la Secretaría de Turismo provincial y afirmó que “estamos tratando de gestionar nuevos lugares para actividades de trekking y de naturaleza”.

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En ese aspecto destacó la zona de Península de Magallanes que permitiría realizar “caminatas donde se puede ver el glaciar desde arriba, los lagos y hasta las Torres del Paine. Es realmente impresionante”.

Lucas destacó que las propuestas son “de bajo impacto ambiental, centradas en caminatas y actividades en la naturaleza, sin incorporar infraestructura invasiva”. (Agencia OPI Santa Cruz)