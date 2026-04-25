Hallan un proyectil naval, armas y balas en un allanamiento en Puerto Madryn

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(OPI Chubut) – La policía de Chubut realizó un allanamiento en una causa que investiga la denuncia de amenazas entre vecinos y en una vivienda de Puerto Madryn descubrió un arsenal donde se secuestraron armas, municiones y un proyectil naval.

Los efectivos incautaron más de 20 armas con la intervención de la Comisaría Seccional Primera en una vivienda de calle Alvear.

Oficialmente se informó que en la vivienda se encontraron “26 armas de fuego de distintos calibres y características, además de 1.678 municiones y hasta un proyectil de artillería naval calibre 127 milímetros, lo que obligó a convocar a personal especializado de la Sección Explosivos”.

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Entre lo secuestrado aparecen “un fusil FAL, pistolas Glock, Bersa, Jericho, Walther, Colt y Browning, revólveres, carabinas, fusiles de repetición, un subfusil calibre 9 milímetros con cargadores y mira holográfica, además de numerosas armas calibre .22 y 7,65”.

Se encontró además una “ojiva de artillería naval, considerada un elemento de alto riesgo, que fue secuestrada por especialistas”.

La justicia deberá determinar su el armamento está registrado y si hay existencia de delito. (Agencia OPI Chubut)