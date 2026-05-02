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Un sujeto de 33 años preparó una agresión en febrero. Las autoridades de La Haya impusieron un bloqueo informativo sobre el expediente hasta que los documentos judiciales demostraron la incautación de material extremista.

El periódico The Telegraph difundió una resolución judicial que expuso el arresto de un individuo dispuesto a ejecutar un ataque contra las princesas Amalia de Orange y Alexia. Las instituciones de los Países Bajos ocultaron los pormenores de la detención e invocaron leyes de privacidad para evadir explicaciones públicas sobre la seguridad de la realeza.

Desde los tribunales locales, la Fiscalía de La Haya documentó las pruebas del operativo. Los investigadores incautaron el siguiente equipamiento letal en poder del sospechoso:

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Dos hachas grabadas con las inscripciones “Alexia”, “Mossad” y “Sieg Heil”.

Una hoja manuscrita que empareja los nombres de las jóvenes con la expresión “baño de sangre”.

A partir del análisis de estas evidencias físicas, los magistrados asignan al criminal la intención directa de agredir a las hijas de la corona. El documento oficial omitió especificar los motivos concretos detrás del accionar planificado para el mes de febrero, mientras el sistema de justicia mantiene blindada la identidad del detenido.

En coincidencia con las celebraciones del Día del Rey, las herederas de la reina Máxima Zorreguieta protagonizaron apariciones públicas que reactivaron las alarmas de custodia. La monarquía neerlandesa arrastra un historial de amenazas que forzaron a la primogénita a abandonar su residencia estudiantil en Ámsterdam durante 2022 ante intimaciones provenientes del crimen organizado. (Agencia OPI Santa Cruz)