Chubut gastó 900 millones de pesos en el Boleto Estudiantil

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(OPI Chubut) – El Ministerio de Gobierno de la provincia de Chubut desembolsó más de 900 millones de pesos de los fondos del Tesoro durante los meses de febrero y marzo para financiar el Boleto Estudiantil Chubutense (BECH). Esta inyección de capital estatal sostiene la gratuidad del transporte público de pasajeros para la comunidad educativa a lo largo de la jurisdicción patagónica.

Los expedientes oficiales exponen un salto cuantitativo en la demanda del subsidio. Las estadísticas correspondientes a las primeras semanas del ciclo lectivo marcan un aumento exacto del 58,6% en las inscripciones frente al mismo tramo del año 2025.

El alcance del programa de transporte abarca todos los niveles del sistema educativo formal provincial. Del total del padrón consolidado, el 88% de los beneficiarios activos son directamente estudiantes.

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La administración provincial modificó la matriz operativa de inscripción para esta temporada. Los usuarios deben gestionar el alta del beneficio de manera cien por ciento digital mediante la plataforma virtual DINO.

Este sistema informático opera a través de un asistente de mensajería. Los solicitantes deben enviar un texto a la línea de la red WhatsApp 280 460-3466 para completar la validación de sus datos personales y evitar los traslados a oficinas públicas.

El plazo regular para ingresar al sistema cerró el 30 de abril. A partir de esa fecha tope, los funcionarios habilitaron la casilla de correo electrónico [email protected] para analizar y procesar las situaciones particulares y altas excepcionales.

Quienes tramiten el subsidio fuera del término establecido deben adjuntar la siguiente documentación estricta:

Fotografía del anverso y reverso del DNI actualizado o constancia policial de domicilio.

actualizado o constancia policial de domicilio. Constancia de alumno regular emitida por la institución.

Número telefónico de contacto directo.

En la ciudad de Puerto Madryn, el esquema sumó una modificación técnica en las validadoras de la empresa prestataria del servicio urbano. La provincia ejecutó una actualización de software que habilita la renovación automática del pasaje gratuito.

Esta automatización técnica reemplaza un procedimiento administrativo analógico. El viejo esquema obligaba a los beneficiarios a validar su credencial de forma presencial todos los meses en las oficinas comerciales de la firma de transporte local. (Agencia OPI Chubut)