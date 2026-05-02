La Legislatura frena la reforma provincial

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(OPI TdF) – Los bloques opositores consiguieron los números necesarios para anular el proceso que buscaba modificar la Carta Magna. El debate alteró el orden de la sesión tras una moción de urgencia y concluyó a primera hora del día.

La Legislatura de Tierra del Fuego derogó la Ley Provincial N° 1529 durante la madrugada del viernes y canceló el llamado a la reforma constitucional. El legislador Jorge Lechman adelantó el tratamiento del proyecto en el recinto y asestó un golpe político directo al oficialismo provincial.

Once votos afirmativos frente a cuatro negativos definieron la suerte del proyecto a las 3:50 de la madrugada. Los bloques FORJA y Sumemos Tolhuin emitieron los rechazos y defendieron en soledad la continuidad del proceso reformista gubernamental.

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El legislador Jorge Lechman impulsó la iniciativa original y solicitó modificar el orden del día en plena sesión. El cuerpo legislativo acompañó la moción y habilitó la discusión anticipada de la derogación normativa.

Durante el transcurso del debate parlamentario, el secretario de la cámara leyó el dictamen correspondiente a la Comisión N° 1. El texto del documento fijaba un objetivo técnico claro y directo: abrogar la ley que abría el proceso de reforma parcial de la Constitución fueguina.

Jorge Lechman fundamentó su postura opositora con la Carta Magna en la mano y exigió respeto por la normativa vigente. “Este librito es la herramienta fundamental de esta provincia. Todos los que estamos sentados acá juramos respetarla, cumplirla y hacerla cumplir”, afirmó el funcionario.

El representante también contabilizó el tiempo exacto de vigencia del texto constitucional local. “Hoy, primero de mayo, esta Constitución cumple 34 años, 10 meses y 30 días. 12.753 días de vigencia”, detalló el parlamentario ante sus pares.

El legislador Raúl Von der Thusen, compañero del bloque Somos Fueguinos, acompañó el proyecto y ayudó a consolidar la mayoría política. Diferentes espacios parlamentarios sumaron su respaldo y justificaron el voto afirmativo que desarmó la herramienta del Ejecutivo.

Los representantes Pablo Villegas, Damián Löffler, Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino, María Laura Colazo, Natalia Gracianía, Luciano Selzer, Matías Lapadula y Virgilio Tomás García votaron por la derogación. Esta lista de nombres confirmó el alcance transversal de la decisión legislativa.

Jorge Lechman tomó nuevamente la palabra luego del conteo final de los votos en el recinto. El referente de Somos Fueguinos agradeció el respaldo de los bloques y valoró la actitud del oficialismo durante el intercambio de posiciones.

“Quiero agradecerle también a FORJA el respeto en el debate, porque no nos hemos chicaneado en ningún momento. Cada uno defendió su postura”, sostuvo el impulsor de la medida de abrogación.

En esa misma intervención de cierre, el parlamentario enmarcó el límite de la disputa política provincial. “Somos contrincantes circunstanciales, no enemigos”, definió el legislador opositor. (Agencia OPI Tierra del Fuego)