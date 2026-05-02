Recapturaron al preso que se fugó durante una visita al psicólogo el 16 de marzo

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(OPI Chubut) – Un peligroso delincuente identificado como Darío Fernando Cárdenas, conocido como “El Loco”, que se fugó el 16 de marzo de una visita al psicólogo en la ciudad de Trelew.

El sujeto de 49 años cumple una condena de 15 años de prisión por un homicidio cometido en agosto de 2021, y logró huir del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) para asistir a un turno con un psicólogo.

Avalado por el juez Marcelo Nieto Di Biase y por confidencialidad profesional, el detenido al ingresar al consultorio sin custodia, saltó de un primer piso para huir del lugar.

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Cárdenas fue detenido nuevamente por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew durante un allanamiento este sábado en una vivienda de calle Mamet, en el barrio Memfa.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y será sometido a las audiencias correspondientes en las próximas horas. (Agencia OPI Chubut)