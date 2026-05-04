El BCRA gira US$850 millones al FMI y las reservas brutas caen a US$44.483 millones

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El Palacio de Hacienda cancela el vencimiento con la compra de DEGs a Estados Unidos frente a la demora del organismo internacional para confirmar la fecha del desembolso por US$1.000 millones.

La falta de confirmación sobre la reunión del Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a girar US$850 millones para cancelar el último vencimiento operativo. Esta transacción restó dólares físicos de las arcas oficiales y redujo las reservas brutas en US$728 millones.

El stock internacional del BCRA cerró en US$44.483 millones tras la salida de las divisas. El equipo económico estructuró el pago mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a los Estados Unidos. La acreditación puntual del tramo por US$1.000 millones, también nominado en DEGs, evitaba la sustracción de liquidez de la entidad monetaria.

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El organismo que preside Kristalina Georgieva mantiene en suspenso la convocatoria al Directorio, el requisito legal exclusivo para habilitar los fondos. El acuerdo técnico o Staff Level Agreement lleva tres semanas con las firmas correspondientes estampadas. La auditoría obtuvo la aprobación técnica a mediados de abril luego de acumular una demora mínima de tres meses.

Los documentos expuestos durante la Asamblea de Primavera sumaron exigencias de medidas complementarias para habilitar la aprobación total. El BCRA respondió a los requerimientos de la mesa técnica con la aplicación de dos normativas directas:

Flexibilización de los porcentajes de encajes bancarios.

Remoción parcial de restricciones para operar en el mercado de cambios.

Los operadores de la plaza financiera leen el impacto del calendario de deuda sobre el nivel de divisas. Las dudas sobre la cobertura del próximo vencimiento fijado para julio mantienen el riesgo país en la zona de los 560 puntos.

El Palacio de Hacienda blindó parcialmente la salida de los US$850 millones con la toma de deuda reciente. Economía completó la obligación internacional con los fondos que capturó mediante la licitación de los bonos AO27 y AO28 concretada el lunes pasado. (Agencia OPI Santa Cruz)