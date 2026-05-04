Gremios denuncian complicidad en la Legislatura

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(OPI TdF) – La Legislatura de Tierra del Fuego rechazó modificar la conformación del directorio de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) este lunes 4 de mayo de 2026. Una votación ajustada de 8 a 7 sepultó el proyecto de “Ley de fortalecimiento de la autarquía e integridad institucional”. La iniciativa pretendía que los representantes de los trabajadores y jubilados tuvieran el poder de decisión en el organismo.

El legislador Pablo Villegas (MOPOF) definió el rechazo al votar de forma negativa, a diferencia de su compañero de bloque, Damián Löffler, quien apoyó la reforma. Esta disidencia interna en el Movimiento Popular Fueguino resultó determinante para frenar un asunto que ya contaba con dictamen favorable en comisión.

Los legisladores que apoyaron la reforma fueron Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino y Tomás García (Partido Justicialista); Raúl Von Der Thusen y Jorge Andrés Lechman (Somos Fueguinos); Damián Löffler (MOPOF) y Laura Colazo (Partido Verde). Estos siete votos resultaron insuficientes frente a la estrategia oficialista y sus aliados circunstanciales.

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El bloque que rechazó el cambio institucional alineó a Matías Lapadula (Provincia Grande); Gisela Romina Dos Santos (Sumemos Tolhuin); Federico Greve, Federico Sciurano y Myriam Martínez (FORJA); Luciano Selzer y Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) y el mencionado Pablo Villegas (MOPOF).

Desde las entidades gremiales que impulsaron la modificación denunciaron que estos ocho legisladores legitimaron el saqueo de los aportes y contribuciones estatales. Los sindicatos explicaron que el proyecto buscaba transformar de manera estructural el funcionamiento de la OSEF para garantizar equilibrio y transparencia en la gestión de los recursos de los afiliados.

La jornada legislativa también clausuró el avance del proyecto de Financiamiento Educativo. La legisladora Victoria Vuoto presentó la propuesta sobre tablas con el objetivo de crear un fondo especial basado en el aumento de tributos. El plan buscaba reforzar el presupuesto que el Poder Ejecutivo provincial destina actualmente al Ministerio de Educación.

La moción para tratar el financiamiento educativo fracasó al no alcanzar los diez votos necesarios. Se opusieron al tratamiento inmediato Federico Greve, Federico Sciurano y Myriam Martínez (FORJA); Pablo Villegas (MOPOF); Luciano Selzer y Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin). Esta votación confirmó una segunda fractura en el bloque del Movimiento Popular Fueguino durante la misma sesión. (Agencia OPI Tierra del Fuego)