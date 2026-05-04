Irán atacó con misiles una fragata de Estados Unidos en Ormuz

- Publicidad -

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán disparó dos misiles contra una fragata de Estados Unidos mientras el navío norteamericano navegaba por el estrecho de Ormuz. La agencia de noticias semioficial Fars confirmó el ataque y justificó la agresión militar al acusar a la embarcación de incurrir en una “violación de la seguridad del tráfico marítimo“.

El buque militar zarpó desde las cercanías del puerto de Jask, en la zona sur del territorio iraní. Fuentes locales indicaron a la prensa que el capitán de la nave ignoró las advertencias previas y huyó de la región tras recibir los impactos. Un alto funcionario estadounidense negó la veracidad de este episodio bélico mediante un reporte publicado por el sitio Axios.

El presidente Donald Trump prometió guiar a los buques varados el lunes para asegurar su salida de la vía restringida. El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, máximo comando militar de Irán, emitió un ultimátum a través de la agencia oficial IRNA. Los mandos castrenses amenazaron con atacar a “cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense” si ingresa al estrecho.

- Publicidad -

La crisis naval registró otro ataque el domingo a las 19:40 GMT. Un bombardeo alcanzó a un buque cisterna a 144,45 km al norte de Fujairah, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) reportó el uso de proyectiles no identificados, confirmó el resguardo físico de toda la tripulación y descartó daños ambientales en las aguas comerciales.

El ejército británico respaldó esta información el lunes. Los mandos militares de Londres validaron las detonaciones contra una embarcación en la zona de conflicto. Las autoridades operativas abrieron una investigación oficial y solicitaron precaución extrema a los navegantes civiles del área.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU difundió un comunicado oficial el lunes para condenar el episodio y enumeró las siguientes definiciones diplomáticas:

Denunció el hecho como un “ataque con drones iraníes” y contabilizó dos dispositivos aéreos.

Calificó la acción como una “flagrante violación” de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre libertad de navegación.

sobre libertad de navegación. Tipificó el bloqueo del estrecho como “actos de piratería” y de coerción económica.

Exigió a las fuerzas militares el cese de hostilidades y la reapertura incondicional de la ruta logística.

Los funcionarios árabes alertaron sobre la amenaza directa a la seguridad energética mundial. La corporación estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) posee la vinculación legal de los buques atacados, encabeza la producción global de hidrocarburos y motoriza el crecimiento económico emiratí.

Las hostilidades comenzaron el 28 de febrero. Las autoridades de Irán prohibieron el paso seguro de navíos vinculados a Israel y Estados Unidos. Los líderes políticos ordenaron esta veda tras responsabilizar a ambas naciones por ataques conjuntos en el interior del territorio iraní.

Estados Unidos impuso su propio bloqueo antiiraní en el estrecho en respuesta. El gobierno norteamericano ordenó la restricción marítima después del fracaso de las negociaciones de alto el fuego mantenidas con diplomáticos de Teherán en Islamabad, capital de Pakistán, los días 11 y 12 de abril. (Agencia OPI Santa Cruz)