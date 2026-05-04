Municipios de Río Turbio y 28 de Noviembre refuerzan vínculos con Torres del Paine

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Los municipios de Río Turbio y 28 de Noviembre participaron de un encuentro para reforzar vínculos con el Parque Nacional Torres del Paine (Chile) y establecer una agenda común con el área protegida que es visitada por miles de turistas al año.

La intención es avanzar con propuestas de integración cultural, turística y deportiva que incluyen intercambios, eventos binacionales y un encuentro de ciclismo previsto para octubre.

Participaron los intendentes de Río Turbio, Darío Menna, y de 28 de Noviembre, Aldo Aravena, para articular con las autoridades del municipio de Torres del Paine y poder “consolidar el trabajo conjunto y avanzar en una agenda común en áreas clave como cultura, turismo y deporte”.

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Las localidades del sudoeste provincial participaron del evento “Bienvenido Septiembre”, que se realiza en Torres del Paine, donde estarán presentes con stands institucionales vinculados al turismo y el deporte.

También para octubre se diseña una actividad deportiva conjunta a través de un encuentro de ciclismo que unirá a las localidades de 28 de Noviembre, Río Turbio y Torres del Paine.

En cuanto a la agenda cultural se prevé la participación conjunta en “fiestas patrias, proyecciones de cine y actividades destinadas a adultos mayores” donde se prevén visitas guiadas al museo de Cerro Castillo para “promover el conocimiento de la historia y el patrimonio de la región”. (Agencia OPI Santa Cruz)