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(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego denunció formalmente a la empresa Navitas Petroleum Limited Partnership ante la Autoridad de Valores de Israel (Israel Securities Authority) este lunes 4 de mayo de 2026. La presentación cuestiona la transparencia de la compañía hacia sus inversores respecto al proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en un área bajo disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.

De acuerdo a los datos analizados, la petrolera suministró información engañosa o incompleta sobre la viabilidad del emprendimiento. La firma opera sin autorización de la República Argentina, lo que genera riesgos jurídicos, diplomáticos y financieros que la empresa minimizó ante el mercado de capitales.

La administración de Tierra del Fuego sostiene que los directivos de Navitas ignoraron la posición oficial del Estado nacional. La Cancillería rechazó la decisión final de inversión anunciada junto a la firma Rockhopper y calificó las tareas extractivas como ilícitas. Cualquier participación en estas operaciones constituye un acto ilegal según el derecho argentino e internacional.

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La denuncia solicita que la autoridad regulatoria israelí investigue la omisión de hechos relevantes por parte de la compañía. El texto señala que Navitas no informó adecuadamente sobre las sanciones aplicadas ni sobre las declaraciones del Presidente de la Nación del 2 de abril de 2026. En esa fecha, el mandatario anunció nuevas medidas diplomáticas frente a las actividades ilegítimas en la plataforma continental.

Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales, afirmó que la empresa debe explicar si reportó con claridad los peligros penales de avanzar sobre recursos nacionales sin permiso. El funcionario remarcó que el caso involucra la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La actividad de la petrolera contradice el proceso de descolonización impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La presentación cita las Resoluciones 2065 (XX) y 31/49, que exhortan a las partes a evitar acciones unilaterales mientras continúe la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Tierra del Fuego utilizará todas las herramientas institucionales para impedir que empresas extranjeras exploten ilegalmente recursos naturales en el Atlántico Sur. Según se desprende de la información oficial, la provincia busca evitar que la ilegalidad aparezca ante los mercados financieros internacionales como una oportunidad de inversión válida.

Israel mantuvo históricamente una postura de prudencia sobre la cuestión Malvinas. El Gobierno provincial aguarda que sus autoridades regulatorias actúen bajo los estándares de transparencia global y cumplan con las disposiciones del derecho internacional vigente. (Agencia OPI Tierra del Fuego)