Agentes federales hirieron a un tirador armado en Washington

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Efectivos del Servicio Secreto de Estados Unidos balearon a un hombre en el centro de Washington. El individuo eludió la aproximación inicial de los custodios, desenfundó un arma de fuego y efectuó disparos directos contra el personal oficial.

Cerca del National Mall, la balacera estalló poco después del paso de la cápsula automotriz que transportaba al vicepresidente JD Vance. El subdirector del organismo, Matthew Quinn, indicó que los agentes detectaron primero a un “individuo sospechoso” que portaba armamento visible.

Con la huida a pie del sujeto, los uniformados iniciaron la persecución y respondieron los ataques armados. Las fuerzas de seguridad hirieron al tirador y lo trasladaron a un hospital local en condición de detenido, pero omitieron difundir detalles sobre su estado de salud.

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Como consecuencia del cruce balístico, un transeúnte registró heridas leves. El portal de noticias RFI publicó la información preliminar del caso y precisó que los tiros motivaron un breve confinamiento de seguridad en las instalaciones de la Casa Blanca.

Los informes oficiales evitan relacionar este episodio con los intentos recientes de atentar contra la vida del presidente Donald Trump. Hace poco más de una semana, otro hombre armado intentó vulnerar la seguridad en un hotel de Washington donde el mandatario asistía a un evento. (Agencia OPI Santa Cruz)