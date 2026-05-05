Confirman pagos en efectivo por refacciones en la casa de Adorni

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Matías Tabar declaró en Comodoro Py por la causa de enriquecimiento ilícito. Entregó su teléfono y documentación sobre obras que duplican el valor original de la vivienda ubicada en Exaltación de la Cruz.

El socio del grupo Alta Arquitectura, Matías Tabar, declaró este martes ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py. Allí ratificó la recepción de US$ 245.000 en efectivo para ejecutar reformas en la casa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, situada en el barrio cerrado Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Las tareas de remodelación abarcaron un lote de 400 metros cuadrados y se extendieron durante diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. El contratista detalló la construcción de pisos, paredes, un quincho, una piscina y una cascada en el jardín de la propiedad. Este desembolso superó ampliamente los US$ 120.000 que el funcionario declaró como valor de compra del inmueble.

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Para respaldar su testimonio en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, Tabar presentó una carpeta con presupuestos, contratos y facturas. Además, entregó su teléfono celular personal a las autoridades judiciales. Los peritos analizarán las llamadas y mensajes intercambiados con el funcionario nacional y con su esposa, Bettina Angeletti.

La agenda judicial continuará este miércoles con la primera declaración de Leandro Miano. La justicia citó al hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que figura como prestamista del Jefe de Gabinete. Miano comparte sociedad con Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa de un departamento en Caballito, quien ya testificó hace dos semanas.

El juzgado ordenó a Miano aportar su dispositivo móvil personal a la causa. También deberá presentar comprobantes, facturas y tickets relacionados con el pago de expensas y refacciones de la vivienda ubicada en Caballito para verificar el circuito de los fondos. (Agencia OPI Santa Cruz)