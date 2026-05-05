El crucero MV Hondius aisló a sus pasajeros por hantavirus

- Publicidad -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) intervino el buque MV Hondius en el océano Atlántico tras confirmar un brote letal de hantavirus. La directora interna de prevención, Maria Van Kerkhove, notificó seis contagios y tres fallecimientos hasta el 4 de mayo, lo que obligó a confinar a la tripulación en Cabo Verde.

La operadora Oceanwide Expeditions reportó la muerte de una ciudadana de Países Bajos el 27 de abril. Este hecho agravó la crisis sanitaria del barco, que ya acumulaba los decesos de una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán, junto con el contagio de dos trabajadores.

Equipos médicos trasladaron a un turista británico a Johannesburgo, Sudáfrica, donde recibe cuidados intensivos. La empresa naviera detectó síntomas respiratorios graves en otros dos tripulantes, quienes aguardan una evacuación urgente desde sus camarotes aislados.

- Publicidad -

Los roedores transmiten el grupo de patógenos causantes de esta enfermedad mediante el contacto con orina, heces o saliva. Los infectólogos registran escasos antecedentes de transmisión directa de hantavirus entre seres humanos.

El Ministerio de Salud de Argentina activó el monitoreo epidemiológico el 2 de mayo tras recibir la alerta del Centro Nacional de Epidemiología. Los técnicos evalúan el recorrido del navío, que zarpó desde Montevideo, amarró en Ushuaia el 16 de noviembre de 2025 y navegó por la Antártida.

El crucero abandonó el territorio nacional el 1 de abril de 2026 rumbo a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y Santa Elena. El boletín oficial descartó contagios en Tierra del Fuego, jurisdicción que mantiene su estatus libre de la enfermedad desde 1996.

Los registros sanitarios del sur argentino muestran bajos índices de esta afección durante la temporada iniciada el 29 de julio del año pasado:

Santa Cruz reportó un único paciente positivo en 2004 .

reportó un único paciente positivo en . Chubut, Neuquén y Río Negro sumaron 10 casos en la etapa 2025-2026.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud de Argentina aportó su equipo técnico a la investigación global. Los científicos sudafricanos del Laboratorio Nacional de Referencia analizan las pruebas adicionales para identificar la cepa exacta del brote. (Agencia OPI Santa Cruz)