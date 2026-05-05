Gobierno acordó tres tramos del 2 por ciento con ATE

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(OPI Chubut) – Durante la mañana del lunes, el Gobierno del Chubut rubricó un aumento salarial del 6% con los sindicatos ATE, UPCN y APOC. El nuevo esquema salarial abarca a los trabajadores de la administración pública comprendidos en la Ley I N° 74 (ex 1987) e incluye reestructuraciones sobre ítems específicos.

La administración central liquidará el incremento sobre el salario básico en tres cuotas del 2%. La tesorería provincial efectivizará estos pagos con los haberes de mayo, junio y julio. La Dirección de Remuneraciones tomará como base de cálculo el ingreso exacto del mes inmediato anterior.

El ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, firmaron el acta en Rawson junto a los referentes gremiales. El documento paritario establece el pago de un bono remunerativo no bonificable de $100.000. El Ejecutivo destinará esta suma a los agentes que no registren mejoras adicionales, y mantendrá el pago hasta que las partes definan convenios específicos por área.

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El expediente paritario modifica la estructura de ingresos mediante partidas precisas:

Código 1.173 : Los trabajadores de la Dirección de Comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno cobrarán este concepto sobre el 100% del básico de la categoría 16 (Jefe de Departamento del agrupamiento jerárquico), a partir de mayo de 2026 .

: Los trabajadores de la de la cobrarán este concepto sobre el del básico de la (Jefe de Departamento del agrupamiento jerárquico), a partir de . Adicional Manejo de SAF : Los agentes de la Dirección General de Administración percibirán una suba del 5% en mayo y otro 5% en agosto . El Estado asumió el compromiso de avanzar progresivamente hasta alcanzar el tope del 50% .

: Los agentes de la percibirán una suba del en y otro en . El asumió el compromiso de avanzar progresivamente hasta alcanzar el tope del . SAF 101 : El Ministerio de la Producción abonará el Adicional de Desempeño en tres cuotas. La cartera liquidará un 50% en mayo , un 25% en julio y el 25% restante en octubre del corriente año .

: El abonará el en tres cuotas. La cartera liquidará un en , un en y el restante en . Código 1.117: El personal del Registro Civil percibirá el ítem calculado sobre el 95% de la categoría 16 a partir de mayo. El porcentaje trepará al 100% en las liquidaciones de agosto.

El acta incorpora la creación del adicional remunerativo no bonificable “Por Función Jerárquica”. El Gobierno focalizará este desembolso en los empleados provinciales con cargos de jefatura. Las Jefaturas de División percibirán el equivalente al 30% del salario básico correspondiente a la categoría 18.

Los titulares de las Jefaturas de Departamento recibirán un monto igual al 50% de esa misma categoría de referencia. El fisco provincial liquidará estas cifras en tres tramos iguales con los salarios de julio, agosto y septiembre. Los funcionarios provinciales y las comisiones directivas de los sindicatos reabrirán la negociación paritaria en junio para abordar los planteos sectoriales pendientes. (Agencia OPI Chubut)