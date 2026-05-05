Murió un joven al chocar un vehículo en Río Grande

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(OPI TdF) – Un joven murió camino al hospital tras chocar contra un poste de luz. El único sobreviviente del siniestro modificó su declaración original ante la policía al enterarse del deceso.

Un violento choque ocurrido este lunes cerca del monumento al Cristo en Río Grande, dejó como saldo la muerte de Lautaro Insúa, de 20 años. El joven falleció mientras una ambulancia lo trasladaba de urgencia al Hospital Regional. El caso tomó un giro policial repentino cuando el único testigo alteró su relato de los hechos.

De acuerdo a los datos analizados, el conductor de un automóvil Volkswagen Gol perdió el control sobre la calzada y chocó violentamente contra un poste de alumbrado público. Los equipos de emergencia encontraron en el lugar a Víctor Benjamín Chiguay, quien sobrevivió al fuerte impacto. El personal médico también trasladó a este joven al hospital local para brindarle atención.

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La intervención policial detectó inconsistencias en la reconstrucción del siniestro. Cuando la ambulancia llegó al sitio, Víctor Benjamín Chiguay permanecía de pie junto al vehículo destrozado. En ese primer momento, el sobreviviente declaró ante las autoridades que él mismo conducía el automóvil accidentado.

La situación procesal del expediente mutó horas más tarde. Tras confirmar la muerte de su amigo en el hospital, Víctor Benjamín Chiguay modificó su testimonio inicial ante los agentes policiales. El joven confesó su mentira en la primera declaración y afirmó que Lautaro Insúa realmente manejaba el rodado al momento del impacto.

Según esta nueva versión brindada a los oficiales, el sobreviviente encubrió a su amigo porque la víctima fatal carecía de licencia de conducir. Ahora, el Juzgado de Instrucción de turno investiga las circunstancias del hecho. La dependencia judicial ordenó las pericias correspondientes sobre el vehículo y la calzada para determinar la mecánica exacta del siniestro. (Agencia OPI Tierra del Fuego)