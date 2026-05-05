Villarruel ironizó sobre las refacciones de Manuel Adorni

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La titular del Senado utilizó sus plataformas digitales para lanzar un mensaje sugestivo. El texto apuntó a las millonarias obras que el funcionario nacional encargó en un country bonaerense.

La vicepresidenta Victoria Villarruel agitó la interna oficialista al publicar un irónico mensaje en la red social X. La funcionaria deseó “una cascada de éxitos” a un seguidor, en alusión directa a las lujosas refacciones que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encargó para su propiedad del Indio Cuá Country Club.

La publicación virtual irrumpió en la escena pública un día después de una revelación judicial determinante. Un contratista declaró ayer como testigo en la causa que investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito. El constructor confirmó ante los tribunales desembolsos por US$ 245.000 destinados a remodelar una casa de 400 metros cuadrados.

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El proyecto arquitectónico que el ministro financió contempló la instalación de una cascada artificial sobre la piscina del inmueble. Villarruel tomó este dato técnico de la obra para redactar su texto: “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!“.

El posteo omitió identificar a un destinatario específico. Los usuarios de la plataforma digital captaron el mensaje al instante, aportaron comentarios celebratorios y publicaron memes sobre el expediente penal que arrincona al jefe de ministros de la Nación.

Los cortocircuitos entre la titular de la Cámara Alta y el presidente Javier Milei exponen un deterioro sostenido desde el año 2024. La disputa con las filas de La Libertad Avanza comenzó como un distanciamiento y escaló hasta un nivel de enfrentamiento total. Esta hostilidad derivó en episodios concretos, como la negativa del primer mandatario a saludar a la vicepresidenta durante un acto público que ambos compartieron. (Agencia OPI Santa Cruz)