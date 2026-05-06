Inició la producción el parque eólico más austral del mundo

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(OPI TdF) – La empresa TotalEnergies informó el inicio de producción energética del nuevo parque eólico más austral del mundo, ubicado a unos 130 kilómetros al norte de Río Grande.

El parque integra dos aerogeneradores y cuatro módulos de baterías SAFT con una capacidad de 8.4 MW y 9.2 MWh de almacenamiento.

Este sistema híbrido abastece la demanda energética de las plantas de tratamiento de gas en Río Cullen y Cañadón Alfa.

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La puesta en marcha del parque se realizó junto a las empresas socias de TotalEnergies, Wintershall DEA y Pan American Energy.

El proyecto “integra generación eólica y almacenamiento en baterías para electrificar las plantas de tratamiento de gas de TotalEnergies en Río Cullen y Cañadón Alfa, actualmente aisladas de la red”.

Cuenta con dos aerogeneradores de “86 metros de altura de buje y 136 metros de diámetro de círculo de giro de la pala, que tendrán una generación renovable de 9 MW”.

Desde la compañía señalaron que “con este innovador proyecto, basado en energía renovable, TotalEnergies logrará reducir las emisiones vinculadas a la generación eléctrica necesaria para el funcionamiento de sus instalaciones en Tierra del Fuego en más de un 55% para el final de la concesión de la Cuenca Austral”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)