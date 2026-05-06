La Justicia ordenó revisar llamadas del productor amigo de Adorni

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El juez federal Ariel Lijo dispuso analizar los contactos entre Marcelo Grandio y el titular de la productora ImHouse. El expediente rastrea posibles delitos en los acuerdos comerciales rubricados con la Televisión Pública, área que depende directamente de la Jefatura de Gabinete.

El magistrado federal Ariel Lijo ordenó este miércoles escrutar el cruce de llamadas del periodista y productor Marcelo Grandio. La decisión judicial apunta a esclarecer los vínculos comerciales que este amigo personal del jefe de Gabinete Manuel Adorni mantiene con el Estado nacional. El foco del juzgado recae sobre las contrataciones cerradas con la Televisión Pública a través de la firma ImHouse.

La instrucción dictada por el tribunal alcanza puntualmente las comunicaciones registradas entre Grandio y el presidente de dicha productora, Horacio Silva. Los investigadores buscan reconstruir la ruta de los acuerdos sellados con la señal televisiva estatal. Actualmente, la emisora funciona bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación, una dependencia que responde de forma directa a la Jefatura de Gabinete.

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Semanas atrás, el propio Lijo emitió un oficio para habilitar el ingreso de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a las instalaciones del canal público. El objetivo de esa maniobra operativa consistió en recolectar documentación oficial e interna referida a los procesos de contratación de la empresa vinculada al periodista.

De acuerdo a los datos analizados en sede judicial, el expediente avanza para determinar la posible comisión de irregularidades penales a partir de estas firmas. La causa busca establecer si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. (Agencia OPI Santa Cruz)