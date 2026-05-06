León XIV rechazó las críticas de Trump por el plan de Irán

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Un intercambio mediático expone una distancia inédita entre la autoridad eclesiástica y la administración norteamericana. Este choque discursivo ocurre a exactas 48 horas de una reunión geopolítica de alto nivel en territorio europeo.

El Papa León XIV desestimó los cuestionamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el Vaticano y reivindicó el rechazo absoluto de la institución a los arsenales nucleares.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario norteamericano acusó al Obispo de Roma de poner en peligro a muchos católicos. El reproche oficial estadounidense apuntó directamente contra la posición papal frente al programa atómico de Irán.

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“Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, reclamó el Sumo Pontífice. El líder religioso afirmó que la Iglesia condena estas armas desde hace años sin dejar margen de duda.

El jefe de Estado vaticano ató estas declaraciones a su mensaje inaugural de mayo de 2025. Allí delineó una misión basada primordialmente en predicar la paz y el texto bíblico.

Ante una consulta sobre la legítima defensa, León XIV reconoció que la tradición católica permite históricamente esa doctrina. Inmediatamente advirtió que la entrada en la era nuclear obliga a reevaluar todo el concepto de guerra bajo los términos actuales.

La máxima autoridad eclesiástica priorizó el diálogo por sobre cualquier riesgo de conflicto atómico.

El cruce público eleva la tensión diplomática entre Washington y la Santa Sede. La agenda oficial marca que el Papa recibirá al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en apenas 48 horas. (Agencia OPI Santa Cruz)