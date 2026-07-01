El Gobierno nacional proyecta perforar el piso histórico del 2 por ciento

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El vocero presidencial Adrián Ravier y las principales consultoras financieras anticipan un Índice de Precios al Consumidor por debajo del 2% para el mes de junio.

El 1,9% de inflación proyectado para el mes de junio consolida la desaceleración nominal de los precios a nivel nacional. La cifra oficial, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el 10 de julio, refleja un freno estadístico atado a la contracción del mercado interno que impacta directamente en la recaudación coparticipable de las provincias patagónicas.

El vocero presidencial Adrián Ravier oficializó la estimación del Poder Ejecutivo. El funcionario fijó la pauta en 1,9% tras validar los relevamientos paralelos ejecutados por la Fundación Libertad y Progreso, marcando una tendencia a la baja que busca consolidar el relato económico oficial.

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El portavoz gubernamental advirtió que quebrar la inercia tras superar el 100% de inflación interanual genera resistencia estructural. Ravier responsabilizó a la volatilidad política por ahuyentar el ingreso de capitales y congelar los niveles de inversión real en sectores estratégicos.

El IPC del INDEC y las mediciones de las consultoras privadas

Las auditorías externas respaldan el cálculo difundido desde la Casa Rosada. Las consultoras Eco Go y C&T fijaron su estimación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en un alza del 1,9% para el sexto mes del año.

La firma Analytica perforó aún más el piso estadístico proyectado. El informe técnico de esta agencia arrojó un aumento mensual del 1,8% que el INDEC deberá ratificar o rectificar en su balance final del próximo 10 de julio. (Agencia OPI Santa Cruz)