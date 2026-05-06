Piden detener a Ariel Vallejo tras faltar al juzgado

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El empresario esquivó la indagatoria fijada en los tribunales bonaerenses. La pesquisa rastrea los préstamos millonarios otorgados a instituciones deportivas quebradas como método para ocultar el origen de los fondos.

El titular del juzgado federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, libró una orden de arresto contra Ariel Vallejo, máximo responsable de Sur Finanzas. La resolución judicial golpeó al financista luego de su ausencia a la citación indagatoria pautada para este martes, dentro de un expediente sobre asociación ilícita y blanqueo de capitales que vincula directamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Las actas del caso destapan el andamiaje de la firma. Los expedientes denuncian que la prestamista inyectaba liquidez en clubes arrastrados por fuertes déficits económicos. Los magistrados investigan estos salvatajes deportivos como un canal directo para el lavado de activos.

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La fiscal federal Cecilia Incardona empuja la recolección de pruebas. El trabajo de acusación avanza a la par de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), conducida por el fiscal Diego Velasco. Ambos organismos adjudican a la compañía la administración de un sistema financiero ilegal para captar fondos y colocar créditos burlando la normativa vigente.

Reportes periodísticos publicados por La Nación señalan al evadido como el engranaje principal de la maquinaria financiera. Los investigadores ubican al empresario en el centro neurálgico de las operaciones, tejiendo lazos comerciales entre la mesa de dinero, la máxima autoridad del fútbol argentino y las distintas entidades deportivas.

El faltazo de la jornada clausuró las opciones procesales del imputado. Las autoridades de turno aguardaban el testimonio del financista a partir de las 10 de la mañana bajo cargos precisos. El magistrado documentó la imputación formal de Vallejo bajo la figura de jefe de una asociación ilícita y artífice de lavado de dinero originado en el manejo irregular de los fondos de los clubes de fútbol. (Agencia OPI Santa Cruz)