Salud cerró un alza del 8 por ciento en tres tramos

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(OPI Chubut) – El Gobierno dilató el impacto fiscal de la negociación al dividir la pauta salarial y diferir el pago de los arancelamientos hospitalarios hacia mitad de año.

En los despachos de la Secretaría de Salud en Rawson, el Gobierno del Chubut cristalizó este martes por la tarde un incremento salarial de apenas un 8% sobre el valor móvil del salario básico para el sector sanitario. El oficialismo provincial encuadró la pauta financiera bajo el discurso de la recomposición progresiva del poder adquisitivo.

Los gremios ATSA, UPCN, AGREMEDCh y SISAP rubricaron el acta oficial. El documento paritario establece que el Ejecutivo provincial licuará el porcentaje en tres cuotas. El Estado liquidará los pagos de forma escalonada durante los meses de mayo, junio y julio, y tomará como base de cálculo el mes inmediato anterior a cada liquidación.

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El secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, capitaneó las negociaciones salariales junto al ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y el secretario de Salud, Sergio Wisky. Equipos técnicos de la cartera sanitaria escoltaron a los funcionarios provinciales durante toda la jornada.

La mesa de negociación en la capital provincial incluyó a los delegados de ATSA, ATE, UPCN, AGREMEDCh y SISAP. De acuerdo a los datos analizados, la gestión gubernamental logró contener el reclamo salarial del bloque estatal al diferir el peso de las obligaciones hacia el cierre del primer semestre.

El expediente detalla otros compromisos financieros pendientes de resolución. El área de Salud confirmó que la provincia desembolsará el pago del arancelamiento hospitalario recién durante el mes de junio. Las autoridades prometieron efectivizar las transferencias a los trabajadores en el menor plazo posible.

Las partes pautaron una nueva agenda de trabajo que incluye múltiples convocatorias sectoriales obligatorias:

Los funcionarios y sindicalistas abordarán el pase a planta del personal contratado en una mesa técnica el próximo 18 de mayo a las 10 horas .

a las . El Ejecutivo convocará a paritarias convencionales durante el mes de junio para analizar y actualizar los adicionales específicos de los trabajadores.

para analizar y actualizar los adicionales específicos de los trabajadores. El Ministerio de Salud auditará técnicamente las prestaciones en los hospitales de forma previa a la revisión de las horas de guardia.

Como última medida administrativa, el secretario de Salud citó a las entidades gremiales para el próximo 14 de mayo. Las partes estamparán sus firmas en el Texto Unificado del Convenio Colectivo de Salud. Ese mismo día, el Gobierno formalizará el ingreso del sindicato AGREMEDCh a dicho marco regulatorio. (Agencia OPI Chubut)