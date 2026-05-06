Santilli y Ritondo arman un frente bonaerense para 2027

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El funcionario nacional congregó a legisladores y jefes comunales de su espacio originario. La meta apunta a destronar la administración provincial actual en las próximas elecciones ejecutivas.

Diego Santilli, actual ministro del Interior, concretó este martes un encuentro político con Cristian Ritondo y los intendentes del PRO. La reunión delineó la estructura partidaria para arrebatarle el control de la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo durante el proceso electoral del año 2027.

Las versiones sobre una posible afiliación del funcionario de La Libertad Avanza cobraron volumen en las últimas semanas. Frente a los rumores, la convocatoria operó como un mensaje explícito de pertenencia hacia las filas de su partido fundacional.

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Durante la mesa de trabajo, el titular de la cartera de Interior y el diputado nacional analizaron el estado de las administraciones municipales bonaerenses. Los dirigentes repasaron la agenda bilateral vigente entre los distintos distritos y el Gobierno Nacional.

Voceros cercanos al ministro exigieron mantener la dirección de la gestión actual. “Tenemos que sostener el rumbo del Presidente Milei. Los argentinos han hecho un esfuerzo enorme. No tenemos que volver atrás”, afirmaron desde el entorno del funcionario tras el cónclave.

Las críticas apuntaron directo contra el Ejecutivo bonaerense. Santilli acusó a Axel Kicillof de deteriorar los indicadores del distrito y reclamó un cambio drástico del modelo productivo regional.

“La provincia no aguanta más la gestión que lleva adelante Kicillof, que ha empeorado todas las variables. Tenemos que devolverle a la Provincia el valor que tiene: desarrollo, crecimiento de la producción y una identidad de provincia pujante”, sentenció el dirigente político.

La articulación electoral contempla sumar a figuras aliadas para enfrentar al oficialismo provincial en las urnas. El ministro ratificó el trabajo conjunto con Sebastián Pareja, actual diputado nacional de LLA, y referentes del radicalismo. “Estoy convencido de que vamos a trabajar en conjunto”, remarcó.

El encuentro congregó a una amplia primera línea de gestores territoriales. Asistieron los intendentes Soledad Martinez (Vicente López), Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar) y Fernando Bouvier (Arrecifes).

La nómina municipal registró también las presencias de Jorge Etcheverry (Lobos), Sebastián Abella (Campana), Javier Martinez (Pergamino), María José Gentile (9 de Julio) y Juan Fiorini (Junín).

Completaron la mesa de trabajo las figuras legislativas de la coalición. Participaron Guillermo Montenegro (Senador provincial), Agustín Neme (Gral. Pueyrredón), Alejandro Rabinovich (Presidente Bloque PRO Diputados BA) y Pablo Petrecca (Presidente Bloque PRO Senado BA). (Agencia OPI Santa Cruz)