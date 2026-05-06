Torres anunció inversiones junto a Pan American Energy

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(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres y la empresa Pan American Energy se reunieron para anunciar inversiones en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Allí Torres aprovechó el encuentro para destacar la necesidad de sostener la producción en un contexto internacional con un barril de petróleo cuyo precio se mantiene por encima de los 100 dólares.

“Estamos en un contexto internacional extraordinario, donde los niveles de rentabilidad son tan altos, es necesario que las operadoras reinviertan esos ingresos extraordinarios de manera proporcional en la región” dijo el gobernador.

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Pan American Energy incorporará durante mayo “dos equipos de pulling y que en junio sumará un nuevo equipo perforador para el desarrollo de pozos en Cerro Dragón”.

Estas inversiones se complementan con la reactivación de equipos por parte de otras operadoras, como Crown Point y PECOM, lo que permitirá elevar, hacia fines del 2026, a nueve la cantidad de perforadores activos en la provincia.

Torres indicó que estas inversiones “nos va a permitir cerrar el año con niveles de actividad y con una cantidad de pozos perforados que no se registraban desde 2019”.

El mandatario destacó la “implementación de esquemas de baja de regalías, orientados a incentivar nuevas inversiones; la eliminación de aranceles a los polímeros, insumo clave para la recuperación terciaria de los yacimientos; y el acompañamiento a la eliminación del denominado “Barril Criollo”.

Con estas incorporaciones, PAE contará en la región con 5 equipos perforadores, 7 de workover y 17 de pulling operativos, consolidando su presencia en la Cuenca del Golfo San Jorge. (Agencia OPI Chubut)