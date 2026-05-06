Trump amenazó a Irán con aumentar la intensidad de los ataques

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El mandatario norteamericano exigió al gobierno islámico la firma de un tratado diplomático para liberar el tránsito en el estrecho de Ormuz y frenar la operación militar denominada Furia Épica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a las autoridades de Teherán que las fuerzas norteamericanas reanudarán los bombardeos a un nivel superior si rechazan el acuerdo de paz con Washington.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, el dirigente exigió al Estado iraní el cumplimiento de las condiciones pactadas. La aceptación de esos términos pondrá fin a la ofensiva militar que el propio funcionario calificó como la legendaria Furia Épica.

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El titular de la Casa Blanca sostuvo que el altamente efectivo bloqueo norteamericano garantizará el tránsito marítimo en la región. Esta táctica mantendrá el estrecho de Ormuz abierto para todos los actores internacionales, incluido el propio Estado de Irán.

El rechazo a las exigencias geopolíticas detonará nuevas operaciones destructivas. El jefe de Estado aseguró que las tropas estadounidenses comenzarán los bombardeos inmediatamente y aplicarán un nivel e intensidad mucho mayores que antes. (Agencia OPI Santa Cruz)