Habrá visitas nocturnas al glaciar Perito Moreno

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La Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo filial El Calafate confirmó el calendario de visitas al glaciar Perito Moreno denominado “Moreno bajo la luz de la luna”.

Desde la entidad indicaron que “luego de haber superado con éxito las pruebas piloto, hoy compartimos con mucha alegría el calendario oficial de salidas”.

Respecto al calendario indicaron que coincidirá con los días de luna llena en octubre se realizará la experiencia durante los días 24 y 25, con luna llena el 26; noviembre los días 23 y luna llena el 24; diciembre los días 22 y luna llena el 23.

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También se prevé realizar la actividad durante los meses de marzo y abril de 2027.

Las fechas corresponden a las noches habilitadas para recorrer las pasarelas dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

Desde la organización reivindicaron el “trabajo articulado entre distintos sectores” y destacaron el acompañamiento de Administración de Parques Nacionales y de Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. (Agencia OPI Santa Cruz)