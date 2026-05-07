Tierra del Fuego lidera las pérdidas de coparticipación nacional

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(OPI TdF) – Tierra del Fuego sufre un recorte histórico en sus ingresos automáticos durante el primer cuatrimestre de 2026. El Gobierno de la Provincia compensa la falta de liquidez contrayendo deuda directa con el Poder Ejecutivo Nacional mediante adelantos millonarios que devengan intereses.

La provincia de Tierra del Fuego encabeza el ranking nacional de distritos con mayor pérdida de fondos coparticipables per cápita durante los primeros cuatro meses de 2026. Los números surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el cual expone una caída del 3,3% en las transferencias automáticas a nivel país. Ante esta retracción, el gobernador Gustavo Melella acumula deudas por 165.000 millones de pesos en concepto de adelantos financieros que exigen una devolución a corto plazo.

Los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, confirman el noveno retroceso mensual consecutivo en la recaudación tributaria en términos reales. Las veinticuatro jurisdicciones del país dejaron de percibir casi 1,3 billones de pesos hasta el mes de abril.

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Durante abril de 2026, el Gobierno nacional giró 5.584.000 millones de pesos a las provincias y CABA por coparticipación, compensaciones y leyes especiales. Un año atrás, la cifra alcanzó los 4.362.000 millones de pesos. El salto nominal del 28% oculta una baja real del 3,2% al descontar la inflación, mientras que la coparticipación pura descendió un 3,7% real.

Esta merma interanual representa unos 184.000 millones de pesos menos a precios actuales. Al desglosar el impacto por habitante, Tucumán, CABA y Buenos Aires registraron las menores pérdidas. En el extremo opuesto, Salta, Catamarca y Tierra del Fuego sufrieron los mayores recortes per cápita de ese mes.

El cuatrimestre inicial del año acumuló transferencias totales por 22.906.291 millones de pesos, superando los 17.531.000 millones de pesos del mismo período anterior. La suba nominal del 25,1% significa, al aplicar el ajuste inflacionario, una caída real del 5,7%. Esto equivale a una poda de 1.387.725 millones de pesos a precios de abril.

El cálculo por habitante para los primeros cuatro meses confirma el daño a las arcas locales. CABA, Buenos Aires y Mendoza experimentaron el menor impacto. En contrapartida, Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja lideran el grupo de provincias más perjudicadas por la reducción de fondos.

Frente a este escenario de recursos menguantes, la administración fueguina recurrió a la asistencia de la Casa Rosada. La provincia ya ingresó 165.000 millones de pesos mediante adelantos transitorios de coparticipación federal. Estas operaciones obligan al distrito a reintegrar el capital rápidamente y generan intereses adicionales por la demora.

El cronograma de salvatajes comenzó con desembolsos de 20.000 millones de pesos mensuales durante enero, febrero y marzo. El flujo de fondos continuó en abril con el envío de otros 25.000 millones de pesos. Un nuevo acuerdo garantiza la llegada de 65.000 millones de pesos en mayo y 15.000 millones de pesos extra para junio.

El pasado 27 de abril, el gobernador Gustavo Melella rubricó este último entendimiento con el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. El pacto formaliza la transferencia de los 80.000 millones de pesos finales divididos en dos tramos.

Las condiciones de este crédito exigen un esfuerzo fiscal en el corto plazo. El convenio obliga a la provincia a devolver el capital en cuatro cuotas mensuales y consecutivas a partir de agosto de 2026. Posteriormente, las finanzas fueguinas afrontarán el pago de los intereses, fijados a una tasa fija nominal anual del 15%. (Agencia OPI Tierra del Fuego)