ANSES sube 3,38% las jubilaciones y congela el bono

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La licuación del poder adquisitivo continúa para el sector pasivo. El organismo previsional aplica un ajuste nominal pero mantiene estático el refuerzo de ingresos, recortando en términos reales la capacidad de compra.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el próximo lunes 11 de mayo la liquidación de haberes para el padrón de jubilados y pensionados. El equipo económico aplica una actualización nominal del 3,38% atada al Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a marzo.

El congelamiento del bono en $70.000 impacta directo sobre la billetera de los adultos mayores en la Patagonia y todo el país. Al mantener esta cifra inamovible, la mejora porcentual del haber básico pierde peso frente al avance inflacionario sobre el monto total acreditado.

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La documentación financiera determina un límite estricto para el cobro del extra. La ANSES excluye del beneficio a los titulares cuyos ingresos superen la línea de los $463.174,10. Quienes perciban montos por encima de ese tope solo cobran la actualización porcentual.

El refuerzo completo ingresa de forma automática únicamente a los siguientes grupos previsionales

Jubilados del sistema contributivo general con haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ).

). Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

El cronograma oficial desglosa las fechas exactas de acreditación para el universo de beneficiarios, segmentado por tipo de prestación y terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo (Agencia OPI Santa Cruz)