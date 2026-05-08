Extienden por un año el Comando Unificado en Chubut

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(OPI Chubut) – La legislatura de Chubut aprobó la extensión por un año de la vigencia del Comando Unificado en la provincia que reúne la participación de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, para operaciones conjuntas.

La ley se sancionó este jueves y habilita al gobernador Ignacio Torres a solicitar la colaboración de las fuerzas de seguridad federales en tareas vinculadas a la prevención del delito.

La norma fue aprobada por 21 votos a favor y 4 en contra, donde la diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut) sostuvo que “luego de dos años podemos dar cuenta que ha disminuidos los delitos en lugares donde el Comando Unificado hace su despliegue; las tareas son patrullajes preventivos, controles vehiculares, caminar por los barrios, operativos de saturaciones”.

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El texto de la ley incorporó que se deberán remitir informes mensuales a la Legislatura sobre “la evolución de este sistema que articula el despliegue de fuerzas federales con las provinciales en tareas de prevención del delito”.

El gobierno provincial indicó que la presencia del Comando Unificado, con agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, se redujo el delito en distintas localidades.

En el último año “hubo una caída delictiva que alcanzó el 31,4% y un desplome de casi el 41% en los asaltos con armas de fuego. Comodoro Rivadavia, que activó formalmente su dispositivo en enero de 2025, experimentó un desplome del 47% en los robos agravados por el uso de armas de fuego”. (Agencia OPI Chubut)