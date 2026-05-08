Frente Sindical se movilizó por reclamo salarial

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El Frente Sindical de Santa Cruz realizó un “ruidazo” en el centro de Río Gallegos en reclamo de la apertura de paritarias salariales para los trabajadores públicos y en medio de medidas de fuerza de los gremios docentes, judiciales, viales, y trabajadores de la administración central.

Unas 90 personas protestaron el jueves en la intersección de las Avenidas Kirchner y San Martín.

Bajo la consigna “Los sueldos ya no pueden seguir esperando”, los gremios estatales se concentraron en el centro de la capital provincial y se movilizaron hasta la sede de Casa de Gobierno en reclamo de la apertura de las mesas de negociación salarial.

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El secretario general de ADOSAC, César Alegre pidió al gobierno provincial que haya “un diálogo honesto y sincero. No queremos un paro por un paro, porque no es la realidad. Nadie quiere causar daño a nadie y mucho menos nosotros, que siempre remarcamos que la educación es muy importante para sacar adelante una sociedad”.

Entre los reclamos solicitaron la devolución de los descuentos de haberes que se registraron en el sector docente con el cobro de los salarios de abril.

Alegre sostuvo que la gestión del gobierno que encabeza Claudio Vidal “están haciendo lo mismo que hacía el gobierno anterior, que es provocar y generar miedo”.

En cuanto a lo salarial, el dirigente sostuvo que a esta altura del año “prácticamente se perdió el 12% que se había recuperado el año pasado” y sostuvo que “un docente ingresante cobra 1.253.000 pesos. Necesitamos una verdadera recomposición salarial, pero para eso hay que discutir los números”. (Agencia OPI Santa Cruz)