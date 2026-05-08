Gobierno intimó a empresa Patagonia Resources por incumplimiento contractual

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El Gobierno de Santa Cruz intimó a la empresa Patagonia Resources S.A ante incumplimientos contractuales en materia laboral e inversiones en los yacimientos petroleros que opera la firma en el norte provincial.

Tras una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, el gobierno señaló que el traspaso de trabajadores de AESA a Patagonia Resources S.A “constituye una obligación jurídica exigible”, que asumió la firma al celebrar un acuerdo donde participó el Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz.

Desde la administración que conduce Claudio Vidal señalaron que “ante el incumplimiento se avanzará sin dilación” en la reversión del acuerdo firmado y en la quita del área concesionada.

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Entre las exigencias planteadas a Patagonia Resources S.A se pidió la presentación “de manera urgente un plan de levantamiento de equipos y puesta en funcionamiento de perforadores ante las autoridades provinciales y los gremios del sector”.

El Ministerio de Trabajo notificó formalmente a Patagonia Resources S.A y a AESA sobre la instrucción de un sumario administrativo por presunta obstrucción al proceso de conciliación obligatoria. (Agencia OPI Santa Cruz)