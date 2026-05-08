La TV Pública giró millones a la productora del amigo de Manuel Adorni

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RTA transfirió más de tres millones de pesos a la firma del periodista Marcelo Grandio. El Jefe de Gabinete negó la existencia de estos desembolsos ante el Congreso Nacional a fines de abril.

El Estado nacional giró $3.012.900 a la productora IMHOUSE S.A., propiedad de Marcelo Grandio. Los fondos financiaron la emisión del programa ‘Enredados’ a través del streaming de la TV Pública desde septiembre del año pasado, dato que engrosa la investigación por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El funcionario libertario aseveró el pasado 29 de abril ante el Congreso Nacional que el canal estatal “no asumió pagos a IMHOUSE S.A.“. Los registros oficiales desmienten esta versión bajo juramento y exponen la vigencia de seis contratos documentados entre la productora privada y el organismo estatal.

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El interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y el representante de IMHOUSE, Horacio Silva, firmaron el documento que oficializó el vínculo. Silva arrastra un historial polémico tras pagar el vuelo de regreso en avión privado desde Punta del Este que utilizaron Adorni y Grandio.

Un trabajo de investigación del diario La Nación detectó las transferencias ejecutadas por Radio y Televisión Argentina (RTA). La Gerencia de Administración y Finanzas de la TV Pública instrumentó los pagos a favor de la empresa privada a partir de octubre de 2025.

La amistad entre el empresario y el actual vocero presidencial acarrea años de historia. Grandio define habitualmente a Adorni como su “colega y amigo eterno”. Ambos compartieron pantalla en el programa “Gritalo!”, emitido por Canal Metro y realizado íntegramente por IMHOUSE S.A.

La justicia ordenó peritar las comunicaciones de ambos protagonistas para avanzar en la causa penal. Los investigadores rastrean gestiones directas del funcionario para beneficiar a la productora, configurando posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

Voceros de la Casa Rosada justificaron la operatoria argumentando que RTA e IMHOUSE celebraron un “contrato de coproducción”. El acuerdo gubernamental estipula que los ingresos generados por la venta de publicidad cubren los costos presupuestados por la firma de Grandio.

Mensualmente, el canal estatal recibe las órdenes de publicidad, verifica la salida al aire y emite una factura a la productora según las tarifas del contrato. La empresa privada remite luego una factura a RTA S.A.U. por igual monto si la pauta no alcanza a cubrir los costos productivos.

Las autoridades nacionales catalogan este cruce contable como una compensación de facturas neteadas sin erogaciones físicas. Para registrar el movimiento, RTA emite un documento interno denominado orden de pago donde figura la factura compensada, el nombre del programa y su número de expediente electrónico. (Agencia OPI Santa Cruz)