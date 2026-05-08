Trabajo cita a gremios en Tolhuin para destrabar el paro

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(OPI TdF) – El Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego convocó formalmente a las cúpulas sindicales estatales para reiniciar la discusión paritaria este lunes en la ciudad de Tolhuin. La dependencia despachó las notificaciones legales a los representantes gremiales para negociar la pauta salarial, como respuesta a una escalada de protestas que afectó la operatividad de la administración pública.

La agenda gubernamental marca el inicio de las negociaciones a las 10:00 con los referentes del escalafón seco. Dos horas después, a las 12:00, los funcionarios recibirán a los representantes del escalafón húmedo en la delegación de gobierno de esa localidad.

Las cédulas oficiales intimaron a los negociadores paritarios de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

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El secretario general de ATE en Río Grande, Luis Felipe Concha, reaccionó al llamado oficial tras confirmar la recepción del documento. El dirigente afirmó que el sindicato trabaja con responsabilidad para defender los derechos de los trabajadores estatales, municipales y jubilados. Además, advirtió que la organización mantendrá los reclamos en las calles para lograr la reivindicación salarial y sectorial.

La conducción de la Sanidad emitió una declaración paralela donde vinculó la citación oficial con las recientes protestas de sus afiliados. Los representantes sindicales indicaron que el llamado ministerial responde al reclamo sostenido y a la lucha de una organización activa, logros que atribuyen directamente a la unidad de los trabajadores.

Las organizaciones gremiales ejecutaron medidas de fuerza escalonadas durante las jornadas previas. El plan de lucha alcanzó su punto de mayor tensión con un paro de actividades de 48 horas y piquetes continuos en los accesos principales a la Casa de Gobierno.

Las autoridades del Ejecutivo provincial repudiaron la modalidad de la protesta sindical. Los funcionarios argumentaron que los bloqueos en las dependencias generaron un perjuicio directo sobre el desenvolvimiento habitual de áreas operativas fundamentales para el Estado. (Agencia OPI Tierra del Fuego)