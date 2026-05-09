Chubut destina el 90% de los ingresos a salarios

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El ministro de Economía de Chubut, Gustavo Paz informó que la masa salarial de los empleados públicos provinciales representa el 90% de los ingresos que percibe la provincia por todo concepto.

El flamante funcionario sostuvo que los salarios insumen unos 140.000 millones de pesos mensuales y señaló que “el escenario financiero continúa siendo complejo” aunque garantizó el pago del medio aguinaldo.

Paz sostuvo que los acuerdos salariales alcanzados con los distintos sectores estatales “generaron un fuerte impacto sobre la estructura presupuestaria provincial. El esfuerzo es muy grande porque la masa salarial corresponde prácticamente al 90% de los recursos que ingresan a la provincia”.

- Publicidad -

Añadió que los acuerdos salariales se concretan “gracias a una planificación previa y a un seguimiento permanente de los recursos”.

El ministro indicó que “la recesión que existe desde hace más de un año repercute en los ingresos y en la falta de reactivación y dinamización de la economía, sobre todo en el sector privado, que es el verdadero motor de cualquier economía”. (Agencia OPI Chubut)