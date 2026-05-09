Convocan a gremios docentes a mesa de subcomisión laboral

El Consejo Provincial de Educación convocó para le próximo lunes 10 de mayo a los gremios ADOSAC y AMET a una reunión de Subcomisión Laboral.
El encuentro está previsto en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a las 10 horas para restablecer el diálogo institucional con los sindicatos del sector, quienes reclaman la reapertura de la mesa de negociación salarial y laboral.
En la convocatoria firmada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido recuerda que se había remitido una nota al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre “la agenda de encuentros de la Subcomisión Laboral para los meses de abril, mayo y junio”.
Además, destaca “la predisposición y el compromiso del Poder Ejecutivo en garantizar y dar continuidad al diálogo con las entidades gremiales representativas del sector docente con el fin de alcanzar acuerdos duraderos y responsables”. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Cuando van a resolver los problemas de la cooperativa? Casualmente las localidades donde no sabemos nada es en donde están las poco transparentes de aukan. Las trajeron al pueblo cómo la solución y estamo peor que nunca. Ayer les depósito educasion y no hemos cobrado todavía. La tesorera nunca te atiende. En educación nadie tiene solución. En casa de cooperativas el secretario te atiende pero no tiene información. Ase 4 meses que no tenemo contrato. El mes pasado la tesorera nos cobró más de comisión porque era fin de semana. Y no nos devolvió la plata. No sabemo quienes son las autoridades. Hablando con chicas de San Julián y Puerto Santa Cruz y las socia no pueden reclamar nada porque la diputada te ase suspender con la hija. Y la hija no limpia ninguna escuela. Es muy feo. Cuando van a traer el contrato? Estamos artas