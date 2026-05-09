Investigan en robo de ganado en una histórica estancia de Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – La policía de Tierra del Fuego inició una investigación ante la denuncia de robo de 45 ejemplares de ganado bovino en la estancia María Behety, cercana a Río Grande.

Así lo denunció el administrador del establecimiento ganadero y señaló que se sustrajeron 42 terneros y 3 vaquillonas.

La investigación está encabezada por la Comisaría Quinta y la división Servicios Especiales de la policía fueguina y desde la estancia indicaron que los animales “cuentan con marca identificatoria”.

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Fuentes de la investigación aseguraron que “una maniobra de estas características habría requerido una logística importante, posiblemente con utilización de vehículos de gran porte, corrales de paso y conocimiento previo de la zona rural”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)