Investigan en robo de ganado en una histórica estancia de Tierra del Fuego

(OPI TdF) – La policía de Tierra del Fuego inició una investigación ante la denuncia de robo de 45 ejemplares de ganado bovino en la estancia María Behety, cercana a Río Grande.
Así lo denunció el administrador del establecimiento ganadero y señaló que se sustrajeron 42 terneros y 3 vaquillonas.
La investigación está encabezada por la Comisaría Quinta y la división Servicios Especiales de la policía fueguina y desde la estancia indicaron que los animales “cuentan con marca identificatoria”.
Fuentes de la investigación aseguraron que “una maniobra de estas características habría requerido una logística importante, posiblemente con utilización de vehículos de gran porte, corrales de paso y conocimiento previo de la zona rural”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)